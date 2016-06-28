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Отец Неймара ответил «ПСЖ» отказом

28 июня 2016, 08:17
10

Отец нападающего сборной Бразилии и «Барселоны» Неймара, который является его агентом, сообщил представителям «ПСЖ» о том, что им не стоит пытаться купить игрока – он принял решение остаться в каталонском клубе. Как сообщает источник, футболист готов продлить контракт с «Барселоной» до 2022 года. Произойти это может уже на этой неделе.

Напомним, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до середины лета 2018 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Трансферы Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (10)
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Аристократ Олжик
1467091553
И зачем ПСЖ понадобился отец Неймара?
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Александр ЗА
1467096814
Барса лучше
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толллян
1467103544
если и уходить то не в псж
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калач
1467103570
во Франции кроме как круасаны есть больше делать нечего. Неймар это понимает, батя только говорящая голова
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Mr.Saladi
1467109624
Да им и в Барсе не плохо, зачем эти перемены?! Правильное решение.
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gunduzaqayev
1467130371
))))
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sergey610
1467132145
Эмери молодец. Но не получилось, ничего страшного.
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