Отец Неймара ответил «ПСЖ» отказом

Отец нападающего сборной Бразилии и «Барселоны» Неймара, который является его агентом, сообщил представителям «ПСЖ» о том, что им не стоит пытаться купить игрока – он принял решение остаться в каталонском клубе. Как сообщает источник, футболист готов продлить контракт с «Барселоной» до 2022 года. Произойти это может уже на этой неделе.

Напомним, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до середины лета 2018 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.

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