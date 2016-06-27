Жирков: «В плане организации дела «Зенит» стоит на одном уровне с «Челси»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков сравнил свой нынешний клуб с бывшими – московским «Динамо» и «Челси».

– Чем «Зенит» отличается от «Динамо»? Есть ли качественное отличие от «Челси»?

– От «Динамо» очень сильно отличается в плане организации и инфраструктуры. Да даже по наличию людей в команде! Помню, когда мы с Сашей Кокориным только перешли в «Зенит», очень удивились, сколько сотрудников помогают футболистам: врачи, массажисты, администраторы. Что касается «Челси», то нельзя забывать, что это большой клуб с солидными вложениями Абрамовича. У «Челси» очень большая база, где сорок полей, но, зато, в плане медицины и организации дела, например, «Зенит» и английский клуб стоят на одном уровне.