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Адвокат: «Конечно, хотел бы снова принять сборную России»

27 июня 2016, 09:47
22

Бывший наставник сборной России Дик Адвокат признался, что он не прочь вновь возглавить российскую национальную команду. Напомним, что со сборной России голландец работал с 2010 по 2012 год.

«Оценивать работу Слуцкого в сборной России не буду. Это нечестно с моей стороны, ведь я тоже тренер. Мне есть что сказать, но не для газет. Поймите правильно. Принял бы я предложение возглавить сборную России? Я сейчас ассистент Блинда в сборной Голландии. А еще стал недавно советником в родном «Ден Хааге». Но на общественных началах, так что могу уйти в любой момент. Если потребуется… Хотя кого я обманываю? Конечно, хотел бы снова принять сборную России!» — сказал Адвокат.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Адвокат Дик
Комментарии (22)
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kauk
1467010626
я бы тоже принял сборную России тут такие бабки платят результат с этими кривоногими таким же был
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ufos73
1467010966
Халявные рубашки заканчиваются?
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Kulimen
1467011734
Как это Мутко и на этот пост свою жирную задницу не усадил
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Саня БУБА
1467011922
.....после зарплат капелло, кто бы не хотел???....пока мудко при власти, пригласить могут кого угодно на триллионный контракт с откатом
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гость shuh
1467013009
хорошо наварится хочет.
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jeremi.10
1467014316
Не дай бог!
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Добрый Бобер
1467015736
Я бы тоже поработал там, где платят много, а ответственности никакой.
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zadira56
1467016626
А где сейчас сборная Голландии,ассистент Блинда?
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ljrljr0505
1467017596
налетели как мухи на мед. Вернее не на мед, а на го...о..
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Pro100Kid
1467018829
Кто же откажется побакланить за 10 лямов в год?)))
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