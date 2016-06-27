Адвокат: «Конечно, хотел бы снова принять сборную России»

Бывший наставник сборной России Дик Адвокат признался, что он не прочь вновь возглавить российскую национальную команду. Напомним, что со сборной России голландец работал с 2010 по 2012 год.

«Оценивать работу Слуцкого в сборной России не буду. Это нечестно с моей стороны, ведь я тоже тренер. Мне есть что сказать, но не для газет. Поймите правильно. Принял бы я предложение возглавить сборную России? Я сейчас ассистент Блинда в сборной Голландии. А еще стал недавно советником в родном «Ден Хааге». Но на общественных началах, так что могу уйти в любой момент. Если потребуется… Хотя кого я обманываю? Конечно, хотел бы снова принять сборную России!» — сказал Адвокат.

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