Карасев: «Есть два критика, мнение которых мне важно – папа и жена»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, чья критика в адрес его работы важна для него.



«Моя жена — большой ценитель и футбола, и судейства. Кстати, у меня существует уговор с друзьями: если они видят мою ошибку во время игры, то не нужно писать об этом в смс – я сам все понимаю и переживаю. Но есть два критика, мнение которых мне важно здесь и сейчас – папа и жена. Если они напишут или скажут: «Все понравилось, молодец!» – значит, отработал я действительно хорошо. После обоих матчей Евро именно так и было.



Жена очень хорошо разбирается в судействе. Понятно, что бывают сложные моменты, дополненные сугубо профессиональными нюансами. Но если мы говорим об открытых эпизодах, про пенальти или карточки, то может определить, прав я или нет. Причем футболом жена не занималась, все пришло с годами. Мы ведь знакомы с 1999 года, женаты тоже давно. Просто футбол большинству женщин безразличен, а она любила посмотреть, вникнуть в процесс, послушать мое мнение. Сейчас вот знает всех российских и зарубежных арбитров. Тем более с отечественными судьями мы часто встречаемся, общаемся семьями – у нас очень хороший коллектив.



Меня много кто поздравлял. Мой телефон никогда такой атаки не переживал. Звонили не только мне, но и всей бригаде — Тихону Калугину, Николаю Голубеву, Сергею Лапочкину, Сергею Иванову. Конечно, очень обидно, что Антону Аверьянову по известным причинам(на три сотые секунды не уложился в норматив на физических тестах. – Прим. «Чемпионата»)доступ на Евро был закрыт. Но я тоже считаю его частью нашей команды на Евро. Было очень приятно чувствовать поддержку. Ведь все понимают и видят, как мы работаем вне игр, чтобы быть на уровне», — сказал Карасев.