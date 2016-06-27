Скала: «Россия и Украина – главные разочарования Евро-2016»

Экс-тренер донецкого «Шахтера» и московского «Спартака» Невио Скала рассказал о своем главном разочаровании на Евро-2016.

– Россия и Украина. Ожидал от них более современного футбола. Но результат просто плачевен. Россиянам и украинцам нужно много работать, брать пример с других, не зацикливаться на самих себе. На чемпионате Европы эти команды меня очень расстроили.

– Матчи России видели?

– Да. Думал, что команда Слуцкого выступит сильнее, покажет интересный и живой футбол. Не считаю, что словаки и валлийцы лучше. Но они более организованы, у них европейских менталитет. Они правильно настраиваются на встречи психологически. Вам стоит поработать над этой составляющей. Чаще играйте с европейскими командами, учитесь на чужом опыте тоже. Конечно, потребуется определенное время.

– К чемпионату мира-2018 успеем?

– Домашний турнир – это серьезный дополнительный стимул. Но есть реальность. Судя по тому, что мы увидели на Евро, шансы на мировом первенстве будут невелики. Но, уверен, в 2018 году Россия выступит лучше. Думаю, необходимо следующее: поработать над психологией, постараться открыть новые таланты и нанять хорошего тренера, который прекрасно разбирается в европейском и мировом футболе.