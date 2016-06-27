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    Дюрица: «Несколько предложений из России у меня есть»

    Защитник сборной Словакии Ян Дюрица после матча с Германией (0:3) поделился своими планами на будущее.

    «Какие-то предложения есть, в том числе пара вариантов и в России. Я живу в этой стране уже 10 лет, многие говорят, что уже стал русским. В любом случае решение будет принято после отпуска – семью не видел три недели», – заявил Дюрица.

    Отметим, у защитника 30 июня заканчивается контракт с «Локомотивом», который стороны решили не продлевать. В прошлом сезоне словак провел в составе железнодорожников 23 матча.

    Источник: ТАСС

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    27.06.2016 00:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1580

      srg38 27 июня 2016, 15:39

      Спасибо тебе за все, старик)

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 27 июня 2016, 11:51

      Бесит руководство ЛОКО ! Хорошими игроками разбрасываются , а купят не пойми кого!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 27 июня 2016, 08:30

      Из вариантов помню точно Томь. И, кажется, Арсенал...но в любом случае, зря отпустили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1811

      gor77 27 июня 2016, 05:11

      Да, для "Локомотива" это серьёзная потеря.

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      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 27 июня 2016, 02:16

      Жалко, не представляю "Локомотив" без Дюрицы

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