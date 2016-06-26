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    Евро-2016: Германия разгромила Словакию и вышла в четвертьфинал

    Сборная Германии разгромила Словакию со счетом 3:0 в 1/8 финала Евро-2016. Голами в этом матче отличились Джером Боатенг, Марио Гомес и Юлиан Дракслер.

    В четвертьфинале Германия встретится с победителем пары Италия – Испания.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

    Германия – Словакия – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Боатенг, 8; 2:0 – Гомес, 43; 3:0 – Дракслер, 63.

    Германия: Нойер, Хектор, Боатенг (Хеведс, 72), Киммих, Хуммельс, Хедира (Швайнштайгер, 76), Кроос, Мюллер, Озил, Дракслер (Подольски, 72), Гомес.

    Словакия: Козачик, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Гьембер (Салата, 84), Куцка, Грошовски, Шкриньяр, Гамшик, Вайсс (Грегуш, 46), Дуриш (Шестак, 64).

    Предупреждения: Шкртел, 13; Киммих, 46; Хуммельс, 67.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 20:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2016, 23:51

      Немецкая машина начинает работать на полных оборотах...

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