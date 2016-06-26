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    Мавинга: «Для меня пришло время засиять в составе «Рубина»

    Защитник «Рубина» Крис Мавинга, проведший минувший сезон в аренде во французском «Труа» , рассказал о своих планах на будущее.

    «Я готов ко всему, если буду входить в планы тренера, в распоряжении которого я окажусь в следующем сезоне. Я хочу играть и выигрывать. За последние два тяжелых года своей карьеры я понял очень многое. Для меня пришло время снова засиять.

    Моим приоритетом не является лишь французский чемпионат. Я готов играть в Испании или Германии, лучше, чем когда-либо», – приводит слова Мавинги footmercato.net.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 16:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 26 июня 2016, 16:35

      Хахахаахаа
      Не вижу будущего!! Твой Труа более 80-ти голов напропускал!!!! И проигрывал по 0:5 или 0:8 !!!

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