Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнатьев: «У Бердыева есть все качества для того, чтобы быть наставником сборной России, но я против совмещения»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своими мыслями о возможном варианте совмещения постов главного тренера «Ростова» и национальной команды Курбаном Бердыевым.

    «У Курбана Бердыева есть все качества, чтобы быть одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Он обладает немалым авторитетом, его идеи близки футболистам. Однако я категорически против совмещения постов в клубе и национальной сборной, ведь это две разные профессии. Необходимо отдавать большое количество сил на формирование команды, тратить много времени на анализ не только российского чемпионата, но и зарубежных. Нужно проделать серьезную и кропотливую работу в создании селекционной группы для постоянного просмотра игроков, претендующих на вызов в сборную России. Также должна быть построена определенная идеология и система футбола.

    Мы имеем печальный опыт подобного совмещения с Леонидом Слуцким. В какой-то момент это было позволительно, но затем все пошло в ущерб деятельности национальной команды. Ни в одной стране мира нет такого понятия, как совмещение постов главного тренера клуба и сборной. Каждый должен заниматься своим делом и идти своим путем», – отметил Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2016 15:52
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +48

      20012345 27 июня 2016, 00:11

      в Ростове собрать лучших, только Российских игроков для обучения лучшим тренером-тактиком (Бердыевым) и эта команда даст бой всем на ЧемМира 2018 !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 26 июня 2016, 22:00

      У Бердыева получится !!! Не надо авторитетов и старожилов, а надо играющих, думающих и молодых

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 26 июня 2016, 20:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы ему еще памятник поставьте . Бердыев -обычный тренер с тактикой а-ля "автобус". Играть от обороны ,думаю не вариант . Черчесов -идеальный тренер для сборной. Представьте если бы Спартак играл от обороны. Наверное ,это бы и было бы позором ,чем пятое место по итогам ЧР.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > shurik45 26 июня 2016, 20:56

      От обороны-серебро. От атаки -5-е еле-еле.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > bomilazdeshnii 26 июня 2016, 23:00

      Ты забыл ,что Аленичев работает первый сезон,а Автобусмэн третий.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > kniazevski 26 июня 2016, 23:26

      Атакующие команды ты забыл: Бразилия 5-ти кратный ЧМ,Германия -действующий ЧМ,Испания -действующий ЧЕ, и ЦСКА- Чемпион России!)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 26 июня 2016, 18:39

      Считаю на данном этапе Бердыеву совмещать можно при содействии помощников, которых он выберет для сборной, агентов в поиске талантов по всей России и живой конкуренции среди игроков. Бердыева не нужно сравнивать со Слуцким никак, поскольку он во много раз силен всех тренеров России! Кто сумел выигрывать Барселону из других тренеров России сейчас, кроме Романцева со Спартаком?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 26 июня 2016, 18:16

      ЕСЛИ ТРЕНЕР В ИГРОВОМ ТОНУСЕ...ЧТО В ЭТО ПЛОХОГО..А СЕЛЕКЦИЮ В ОСНОВНОМ ВСЁ РАВНО ПОМОЩНИКИ ПРОВОДЯТ

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11