Дайер заинтересовал «Баварию»

Полузащитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Эрик Дайер попал в сферу интересов «Баварии». Как сообщает источник, представители мюнхенского клуба остались под впечатлением от выступлений 22-летнего хавбека на Евро-2016 и в минувшем клубном сезоне.

Отмечается, что Дайер рассматривается немецким грандом в качестве замены Хаби Алонсо.

В минувшем сезоне английский полузащитник провел 50 матчей за «Тоттенхэм», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.