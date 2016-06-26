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  • Клинсманн: «Евро-2016 по качеству футбола уступает Кубку Америки»

Клинсманн: «Евро-2016 по качеству футбола уступает Кубку Америки»

26 июня 2016, 13:37
13

Главный тренер сборной США Юрген Клинсманн оценил выступление своей команды на юбилейном Кубке Америки-2016, а также сравнил этот турнир по качеству игры с проходящим параллельно Евро-2016 во Франции. Напомним, американцы в матче за третье место уступили Колумбии со счетом 0:1.

«Забраться в четверку лучших такого грандиозного соревнования – чудесное достижение. Мои игроки должны гордиться собой. Каждый день мы учимся чему-то новому и таких дней еще очень и очень много впереди.

Это большая реклама не только для футбола в этой стране, но и по всему миру. Матчи на протяжении всего турнира были очень высокого уровня. Что со стадиона, что по ТВ игры смотрелись.

В то же время, посмотрев несколько игр Евро-2016, я не получил тех же впечатлений. Для нас, надеюсь, это большой знак в направлении возможности принять еще один Кубок Америки или чемпионат мира», – заявил Клинсманн.

Источник: Goal.com
Чемпионат Европы Кубок Америки США Клинсманн Юрген
Комментарии (13)
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diadushka
1466938121
100% прав! По эффективности европейские несколько команд могут состязаться на равных с латиносами! По качеству и зрелищности игры - НИКОГДА!
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aurora5858
1466941439
Клинсман-янки. По другому он сказать не мог.
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ivanthebest
1466944732
Особенно впечатлили организационные ляпы, которых было полным полно.... Чего только стоит позор с Чилийским гимном, который поставили когда должен был играть гимн Уругвая... И это видел весь мир...
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опус 2
1466952871
Переборщил !
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Serjoga
1466954203
Что-то на Евро я не видел ни одного матча с результатом 7:0! И это в Америке грандиозное соревнование? Да, голов больше, но команды разного уровня. 5-6 команд одного уровня, а остальные-дворовой футбол!
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гость shuh
1466955329
Клинсманн просто ляпнул как в лужу п..., любая команда на Евро порвет любую Североамериканскую сборную, но в Южной Америке есть 2-3 хорошие сборные. Клинсманн наверное просто в восторге от своей работы, для Америки где все хвастуны это нормально.
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tembot07
1467008666
если он хотел сказать в плане зрелищности - то да,здесь согласен..а на счет уровня- не прав
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Саня БУБА
1467011570
.....клинсманн и не может говорить по другому...а то под санкции сразу попадет!!!
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