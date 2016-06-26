Клинсманн: «Евро-2016 по качеству футбола уступает Кубку Америки»

Главный тренер сборной США Юрген Клинсманн оценил выступление своей команды на юбилейном Кубке Америки-2016, а также сравнил этот турнир по качеству игры с проходящим параллельно Евро-2016 во Франции. Напомним, американцы в матче за третье место уступили Колумбии со счетом 0:1.

«Забраться в четверку лучших такого грандиозного соревнования – чудесное достижение. Мои игроки должны гордиться собой. Каждый день мы учимся чему-то новому и таких дней еще очень и очень много впереди.

Это большая реклама не только для футбола в этой стране, но и по всему миру. Матчи на протяжении всего турнира были очень высокого уровня. Что со стадиона, что по ТВ игры смотрелись.

В то же время, посмотрев несколько игр Евро-2016, я не получил тех же впечатлений. Для нас, надеюсь, это большой знак в направлении возможности принять еще один Кубок Америки или чемпионат мира», – заявил Клинсманн.