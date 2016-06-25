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  • Павлюченко: «Была договоренность с европейским клубом, но она сорвалась»

Павлюченко: «Была договоренность с европейским клубом, но она сорвалась»

25 июня 2016, 23:30
3

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своем переходе в екатеринбургский клуб и расставании с «Кубанью».

«Кубань» мне не предлагала продлить контракт. Отношения с бывшим клубом? Остались только не выплаченные мне за три месяца долги, в том числе премиальные.

У меня была предварительная договоренность с клубом из европейского чемпионата, но в итоге она сорвалась. После того, как этот вариант не сработал, я согласился на предложение «Урала».

Со Скрипченко первый раз поговорили только сегодня. Он сказал, что рассчитывает на меня. Требования мы еще обсудим.

Цели не могут быть меньше уже достигнутых. В прошлом сезоне «Урал» финишировал восьмым, значит, будем бороться за более высокое место. Мне это, конечно же, куда более интересно, нежели борьба за выживание», – сказал Павлюченко.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Урал Павлюченко Роман
Комментарии (3)
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семенчик
1466887311
В Казхстан что ли?
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Etiainen
1466922384
какие премиальные? радуйся зарплате)
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grafff
1466944555
А УРАЛ что в южноамериканском чемпионате играет? или в африканском? Баран!
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