Павлюченко: «Была договоренность с европейским клубом, но она сорвалась»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своем переходе в екатеринбургский клуб и расставании с «Кубанью».

«Кубань» мне не предлагала продлить контракт. Отношения с бывшим клубом? Остались только не выплаченные мне за три месяца долги, в том числе премиальные.

У меня была предварительная договоренность с клубом из европейского чемпионата, но в итоге она сорвалась. После того, как этот вариант не сработал, я согласился на предложение «Урала».

Со Скрипченко первый раз поговорили только сегодня. Он сказал, что рассчитывает на меня. Требования мы еще обсудим.

Цели не могут быть меньше уже достигнутых. В прошлом сезоне «Урал» финишировал восьмым, значит, будем бороться за более высокое место. Мне это, конечно же, куда более интересно, нежели борьба за выживание», – сказал Павлюченко.