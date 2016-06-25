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  • Павлюченко: «Я игрок атаки. Меня пригласили в «Урал» забивать мячи»

Павлюченко: «Я игрок атаки. Меня пригласили в «Урал» забивать мячи»

25 июня 2016, 22:39
7

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, который сегодня подписал с екатеринбургским клубом однолетний контракт, прокомментировал свой переход.

«Буквально за два дня все решилось. Мне позвонил Рохус Шох (спортивный директор «Урала» – прим. «Бомбардира»), мы поговорили. Я сказал, что готов, полон сил и хочу играть. Буквально через день он мне перезвонил, мы договорились по условиям и все. Подписал сегодня контракт и буду целый год выступать в футболке «Урала».

Травму залечил. Провел сегодня первую тренировку. Из-за травмы месяц я не тренировался. Время до начала чемпионата есть. Будем готовиться.

В «Урале» знаю Тему Фидлера, Спартака Гогниева, но его уже нет. Пару дней, и буду всех знать по именам. Это не проблема.

Личные цели? Я игрок атаки, нападающий. У меня одна цель – забивать мячи. Для этого, наверное, меня сюда и приглашали. Забивать, чтобы команда выигрывала, приносить очки – это моя главная задача», – сказал Павлюченко.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Павлюченко Роман
Комментарии (7)
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Обамка
1466887296
ты видел как в Борусии Мхитарян играет ,а теперь на себя посмотри и найди два отличия,игрок атаки!
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CheKubana
1466898481
Ты уже в Кубани назабивал, что они в ФНЛ
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арейская
1466901485
Очень надеюсь, что будут эти забитые мячи
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Антибиотик
1466923662
Какой талант юмора! Срочно его в камеди клаб. Мячи он будет забивать, последние пять лет не забивал, а тут вдруг начнет.
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rubinovyi2
1466924585
Ой-ей! Вспомнила бабка,как девкой была!
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Обамка
1466928486
Вы уже все так назабивались,что вся Европа гадает,это была сборная ЧЕГО,по футболу или по шахматам?
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