Павлюченко: «Я игрок атаки. Меня пригласили в «Урал» забивать мячи»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, который сегодня подписал с екатеринбургским клубом однолетний контракт, прокомментировал свой переход.

«Буквально за два дня все решилось. Мне позвонил Рохус Шох (спортивный директор «Урала» – прим. «Бомбардира»), мы поговорили. Я сказал, что готов, полон сил и хочу играть. Буквально через день он мне перезвонил, мы договорились по условиям и все. Подписал сегодня контракт и буду целый год выступать в футболке «Урала».

Травму залечил. Провел сегодня первую тренировку. Из-за травмы месяц я не тренировался. Время до начала чемпионата есть. Будем готовиться.

В «Урале» знаю Тему Фидлера, Спартака Гогниева, но его уже нет. Пару дней, и буду всех знать по именам. Это не проблема.

Личные цели? Я игрок атаки, нападающий. У меня одна цель – забивать мячи. Для этого, наверное, меня сюда и приглашали. Забивать, чтобы команда выигрывала, приносить очки – это моя главная задача», – сказал Павлюченко.