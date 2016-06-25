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    Хорватия – Португалия. Модрич и Манджукич выйдут на поле с первых минут

    Стали известны составы сборных Хорватии и Португалии, в которых команды начнут матч 1/8 финала Евро-2016.

    Хорватия: Субашич, Стринич, Перишич, Чорлука, Ракитич, Модрич, Срна, Брозович, Манджукич, Вида, Бадель.

    Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру, Вилльям, Адриен, Жоау Мариу, Андре Гомеш, Нани, Роналду.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2016 21:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 июня 2016, 21:34

      На чемпионате импонирует игра сборных Уэльса и Хорватии. И те, и другие собрали в своих составах лучших футболистов - бойцов, которые бьются в каждом матче и это приносит пока результат.

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