Хорватия – Португалия. Модрич и Манджукич выйдут на поле с первых минут

На чемпионате импонирует игра сборных Уэльса и Хорватии. И те, и другие собрали в своих составах лучших футболистов - бойцов, которые бьются в каждом матче и это приносит пока результат.
Стали известны составы сборных Хорватии и Португалии, в которых команды начнут матч 1/8 финала Евро-2016.
Хорватия: Субашич, Стринич, Перишич, Чорлука, Ракитич, Модрич, Срна, Брозович, Манджукич, Вида, Бадель.
Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру, Вилльям, Адриен, Жоау Мариу, Андре Гомеш, Нани, Роналду.
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