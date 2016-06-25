Семин: «Надо было постараться удержать Слуцкого»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал уход наставника национальной команды Леонида Слуцкого в отставку.

«Слуцкому не надо было спешить. Надо было постараться удержать его в сборной. Это проблема не одного Слуцкого, а всего нашего футбола. В данной ситуации проще всего принять такое решение, чтобы виноватым оказался главный тренер. От предыдущих иностранных тренеров Слуцкий получил то, что получил, поэтому и такой результат. Слуцкий в экстремальной ситуации решил задачу по выходу на чемпионат Европы, а на турнире проявились общие проблемы российского футбола.

В первую очередь нужно проанализировать все наше футбольное хозяйство, это самое важное. Во главе сборной России обязательно должен быть российский тренер. В стране достаточно специалистов. Тренер сборной обязательно должен быть освобожденным. Вообще, все должны занимать только одну должность. Тогда футболу будет больше внимания», – сказал Семин.