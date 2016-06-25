Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин: «Надо было постараться удержать Слуцкого»

25 июня 2016, 19:26
3

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал уход наставника национальной команды Леонида Слуцкого в отставку.

«Слуцкому не надо было спешить. Надо было постараться удержать его в сборной. Это проблема не одного Слуцкого, а всего нашего футбола. В данной ситуации проще всего принять такое решение, чтобы виноватым оказался главный тренер. От предыдущих иностранных тренеров Слуцкий получил то, что получил, поэтому и такой результат. Слуцкий в экстремальной ситуации решил задачу по выходу на чемпионат Европы, а на турнире проявились общие проблемы российского футбола.

В первую очередь нужно проанализировать все наше футбольное хозяйство, это самое важное. Во главе сборной России обязательно должен быть российский тренер. В стране достаточно специалистов. Тренер сборной обязательно должен быть освобожденным. Вообще, все должны занимать только одну должность. Тогда футболу будет больше внимания», – сказал Семин.

Источник: Р-Спорт
Россия Россия Слуцкий Леонид Семин Юрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
niarmed311082
1466877731
да прав он абсолютно...на одни и те же грабли год за годом... даем тренеру максимум полгода-год... не показал результатов - пинком под зад.... а новому тренеру все с нуля за те же полгода - год даем построить.... отсюда и смена тренера каждые год-два
Ответить
Moveton
1466882411
единственный выход отменить лимит совсем. и пусть стараются играют на своём уровне в фнл. хоть обидно не будет от результатов. зато хоть клубы может в европе чего добьються
Ответить
_Kesh_Suntar_
1466891068
Пахать бесплатно да вы че!
Ответить
Главные новости
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
1
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
12:13
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Все новости
Все новости
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11:37
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
4
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
8
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
4
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
6
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
01:37
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
5
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+