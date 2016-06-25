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    «Монако» объявил о трансфере Аита-Беннассера

    Полузащитник «Нанси» Юссеф Аит-Беннассер перешел в «Монако». 19-летний марокканец подписал с красно-белыми соглашение до 2021 года.

    В прошедшем сезоне Аит-Беннассер провел 33 матча во втором дивизионе чемпионата Франции, в которых забил один гол.

    Источник: ФК «Монако»

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    25.06.2016 14:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 30 июня 2016, 17:30

      неплохой диспетчер, хорошо раздает пасы. посмотрим как заиграют его в монако и сколько игровой практики ему дадут

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