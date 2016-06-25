«Монако» объявил о трансфере Аита-Беннассера

неплохой диспетчер, хорошо раздает пасы. посмотрим как заиграют его в монако и сколько игровой практики ему дадут
Полузащитник «Нанси» Юссеф Аит-Беннассер перешел в «Монако». 19-летний марокканец подписал с красно-белыми соглашение до 2021 года.
В прошедшем сезоне Аит-Беннассер провел 33 матча во втором дивизионе чемпионата Франции, в которых забил один гол.
L’@AS_Monaco est heureux d’annoncer la signature de Youssef Aït Bennasser pour 5 saisons!— AS MONACO (@AS_Monaco) 25 июня 2016 г.
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