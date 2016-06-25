«Монако» объявил о трансфере Аита-Беннассера

Полузащитник «Нанси» Юссеф Аит-Беннассер перешел в «Монако». 19-летний марокканец подписал с красно-белыми соглашение до 2021 года.

В прошедшем сезоне Аит-Беннассер провел 33 матча во втором дивизионе чемпионата Франции, в которых забил один гол.