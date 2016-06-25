Швейцария и Польша поспорят за первую путевку в четвертьфинал Евро-2016

25 июня состоится дебютный поединок раунда плей-офф чемпионата Европы-2016, в котором сыграют сборные Швейцарии и Польши. Примечательно, что обе команды еще не проигрывали на этом турнире.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

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