Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марадона: «Португальцы зависят от Роналду»

    Легендарный футболист Диего Марадона уверен, что нынешняя сборная Португалии слишком сильно зависит от Криштиану Роналду.

    «Португальцы зависят от Роналду. Он отлично сыграл с Венгрией, но если Криштиану не может найти свою игру, команда ослабевает наполовину. Тактически грамотные хорваты не дадут ему много возможностей. Результат Португалии зависит от того, насколько успешно Роналду сможет находить свободное пространство», — заявил аргентинец.

    Напомним, что Португалия и Хорватия сыграют сегодня, 25 июня, в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2016 07:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 25 июня 2016, 07:47

      ТАК ТОЧНО!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11