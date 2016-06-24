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    Орлов: «Нойштедтер взял русский паспорт и поедет играть в Турцию. Довольно странно»

    Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что сборную России должен тренировать отечественный специалист, приведя в качестве отрицательного примера приглашения иностранцев в национальную команду Романа Нойштедтера.

    Напомним, Нойштедтер был натурализовал накануне Евро-2016, а после вылета сборной из турнира появилась информация о том, что он может продолжить карьеру в «Фенербахче».

    – Вы скептически относитесь к возвращению Хиддинка?

    – Скептически…

    – Почему?

    – Убежден, нужен российский тренер. Нам не надо никого натурализовывать.

    – Имеете в виду Нойштедтера?

    – Тем более. Слышал, он собрался куда-то в Турцию. Довольно странно. Взял русский паспорт и поедет в Турцию. Что ж, отрицательный опыт – тоже опыт.

    – Вернемся к Хиддинку. Почему не он?

    – Нужен российский специалист. Тогда мы будем понимать, растет или не растет наш уровень. Уверен, были допущены организационные просчеты в игре нашей сборной. Каждый на футбольном поле должен знать, что делать. У нас на Euro вообще этого не было! Анархия какая-то…

    – Но вы же согласны, что наша российская сборная добилась результата только при Хиддинке.

    – Молодец Хиддинк.

    – Так, может, вновь его позвать?

    – Не думаю. Надо опираться на своих. И выбирать тренера должны профессионалы, а не политики. Соберите Романцева, Семина, Газзаева. Пусть они при закрытых дверях поговорят и остановятся на каких-то кандидатурах. А претенденты обязаны предоставить программу подготовки. А кто-нибудь знал программу Слуцкого, а Адвоката? А того же Хиддинка? Правда, Гус сделал результат, – сказал Орлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2016 23:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 июня 2016, 07:55

      Правильно Орлов про Нойштедтера сказал.Намекал на полное отсутствие приличия.Вчера запрыгнул на ходу в сборную России,а завтра не откажется и от турецкого гражданства из-за денег.Про келейные беседы за закрытыми дверями выражаю недоумение: Эти перечисленные светилы тренерской мысли будут составлять прорывной план ведения игр,не имеющий аналогов в мире?Или разыгрывать на спичках должность тренера сборной,после чего может последовать пьяная драка с громкими воплями типа: Да ты,падла,все три спички сломал !По ТВ показывают долгие и нудные околоспортивные передачи.Вот пусть и наберутся смелости бездельники с РФС в прямом эфире обсудить и проголосовать за достойного кандидата,пригласив А.Бубнова,чтобы узнать о себе что-то новое.

      -1
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      Рейтинг: +1

      alievsodik 25 июня 2016, 05:57

      Русский тренер может только бухать и всё.

      -3
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      Рейтинг: +988

      опус 2 25 июня 2016, 05:28

      Орлова стало очень много !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 июня 2016, 00:43

      Гена, Гена... По твоему если русский паспорт, то должен играть обязательно только в России? Маразм крепчает с каждым днём...

      3
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      Рейтинг: +28

      absurd9 25 июня 2016, 00:38

      Вот кого меньше всего слушать надо, так это Орлова.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 июня 2016, 00:25

      Аршавин сделал результат.

      1
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      Рейтинг: +91

      Иван Разглыба 25 июня 2016, 00:16

      Старый маразматик

      0
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 25 июня 2016, 00:12

      Русский человек взял свой паспорт-в чём отрицательный опыт???????????

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      Рейтинг: +519

      Dammit 25 июня 2016, 00:12

      "Не думаю. Надо опираться на своих. И выбирать тренера должны профессионалы, а не политики. Соберите Романцева, Семина, Газзаева. Пусть они при закрытых дверях поговорят и остановятся на каких-то кандидатурах"
      С этим согласен.с остальным - не особенно.С "результатом Хиддинка" сам себе противоречит.

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