Продажи формы сборной Исландии подскочили на 1800% после выхода в плей-офф Евро-2016

Продажи формы сборной Исландии подскочили в несколько сотен раз после выхода национальной команды в плей-офф чемпионата Европы-2016.

По информации компании Unisport, являющейся самым крупным в Скандинавии поставщиком футбольной экипировки, продажи футболок увеличились на 1800%.

Напомним, подопечные Ларса Лагербека заняли второе место в группе с Венгрией, Португалией и Австрией, и теперь в 1/8 финала померяются силами со сборной Англии.