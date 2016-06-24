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    Продажи формы сборной Исландии подскочили на 1800% после выхода в плей-офф Евро-2016

    Продажи формы сборной Исландии подскочили в несколько сотен раз после выхода национальной команды в плей-офф чемпионата Европы-2016.

    По информации компании Unisport, являющейся самым крупным в Скандинавии поставщиком футбольной экипировки, продажи футболок увеличились на 1800%.

    Напомним, подопечные Ларса Лагербека заняли второе место в группе с Венгрией, Португалией и Австрией, и теперь в 1/8 финала померяются силами со сборной Англии.

    Источник: Goal.com

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    24.06.2016 15:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      Doberman_07 24 июня 2016, 15:27

      На 1800% это не в несколько сотен, а в 18 раз, математики херовы

      -1
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      Рейтинг: +17

      Oliver Kahn Titan > Doberman_07 24 июня 2016, 16:40

      В 19 раз) потому что если к примеру было 100 ед , а стало 1900 ( на 1800%)

      2
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      Рейтинг: +14

      Doberman_07 > Oliver Kahn Titan 25 июня 2016, 01:20

      Согласен, тут мой косяк)

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