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Думбия может продолжить карьеру в Мексике

24 июня 2016, 13:58
1

«Тигрес» проявляет интерес к форварду «Ромы» Сейду Думбия. Мексиканский клуб готов предложить 10 миллионов евро за ивуарийца, что вполне устраивает руководство «джаллоросси». Теперь для совершения сделки «Тигресу» осталось договориться с самим игроком.

Первую часть прошедшего сезона Думбия провел на правах аренды в ЦСКА, забив пять мячей и сделав четыре голевые передачи в 13-ти играх РФПЛ. Во второй половине сезона нападающий был арендован «Ньюкаслом», за который сыграл лишь три поединка в АПЛ.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Рома Тигрес УАНЛ Думбия Сейду
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Павел Амурский
1466770034
Думбия куда подался то!
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