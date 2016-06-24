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    «Зенит» всерьез заинтересован в приобретении Стураро

    Хавбек «Ювентуса» Стефано Стураро может сменить клубную прописку и перебраться в Россию. По информации JN24, основным претендентом на 23-летнего игрока является «Зенит».

    Сообщается, что агент итальянца встретился в Милане со спортивным директором «бьянконери» Фабио Паратичи для обсуждения дальнейшего будущего футболиста. Петербургский клуб всерьез намерен приобрести Стураро, который также интересен «Кристал Пэлас».

    «Старая синьора» намерена сохранить игрока в своем составе, однако, скорее всего, не будет настаивать, если он сам захочет покинуть клуб.

    В минувшем розыгрыше Серии А Стураро принял участие в 19-ти встречах и забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2016 13:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 24 июня 2016, 14:39

      Не получите, он будущее юве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 24 июня 2016, 14:31

      утка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 24 июня 2016, 13:55

      А мы всерьёз поверили.

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