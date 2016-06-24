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    Венгер: «В ближайшие недели посмотрим, как будет развиваться ситуация с Канте»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что лондонский клуб заинтересован в полузащитнике «Лестера» Н’Голо Канте.

    «Сейчас трудно об этом говорить. Канте интересуются многие клубы, а у нас на этой позиции есть много игроков.

    В ближайшие две или три недели посмотрим, что произойдет. Похоже, что «Лестер» нашел в «Ницце» игрока с похожими на Канте характеристиками, так что, возможно, они учитывают вероятность его ухода.

    Если вы спросите у 100 человек на улице, хотят ли они, чтобы Канте играл за сборную, все ответят, что хотят. Он справился с работой в одном или двух матчах, и я не удивлен.

    Пару месяцев назад я говорил, что этот парень сыграет во всех встречах Евро-2016. Мы знаем его хорошо по играм за «Лестер», и я не удивлен тем, что он выступает в сборной. Он стал одним из откровений французской команды», – сказал Венгер.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.06.2016 01:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      RO ST 24 июня 2016, 14:54

      ВЕНГЕЕЕЕЕЕЕЕРР!!!! НАП НУЖЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАЩИТНИК НУЖЕЕЕЕЕЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!

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