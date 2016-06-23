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    Гончаренко: «Говорят, что в России футбол – говно. За критикой должны быть предложения»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал критику в адрес сборной России после вылета команды с Евро-2016.

    «Следом за голословной критикой всегда должно быть какое-либо предложение. Говорят, у нас все говно, футболисты — говнюки, тренеры – говнюки. За этим должны идти предложения, что надо улучшить.

    Что нужно делать? Мы очень много на эту тему рассуждали, но так и не дали четкого ответа. Основополагающие вещи — детско-юношеский футбол, переход из юношеского футбола во взрослый и подготовка тренеров.

    Мое отношение к лимиту? Однозначно, против. Ничего хорошего в этом нет», — сказал Гончаренко.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.06.2016 20:46
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 июня 2016, 21:02

      К предложениям нужно прислушиваться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 24 июня 2016, 13:41

      Ну у него в БАТЭ практически все белорусы играли,что не помешало побеждать Баварию и Ювентус,а как тренер он молодец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 24 июня 2016, 13:22

      Предлагать должны ВЫ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      shmag > СЛАВА 81 24 июня 2016, 16:30

      предлагают футбольные чиновники

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 июня 2016, 10:59

      Вернуться назад. На несколько лет. Когда своих игроков было больше, чем иностранцев. Молодым давать шанс. Лимит ужесточить , а потом и вообще закрыть этот вопрос.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > vvv246 24 июня 2016, 14:30

      2 плюс 1 в запасе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      slawianka 24 июня 2016, 05:56

      Что делать?)) Вечный вопрос) А пусть свободные тренеры займутся детьми . Вот Карпин освободился, пусть набирает молодежь и вперед. Лет десять на одном месте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 24 июня 2016, 05:37

      сначала надо хорошую лопату,вычистить всё говно

      3
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 24 июня 2016, 05:24

      Привет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 24 июня 2016, 02:00

      Умничка. Все правильно сказал.

      1
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      Рейтинг: +35

      Red Men 24 июня 2016, 01:12

      Предложение такое-
      Отпровлять лучших воспитанников своих академий на повышение квалификации в зарубежные клубы.
      Но только в топ клубы! Там они понюхают пороху в молодежном составе какого нибудь Челси...
      С правом выкупа прав на игрока.
      Если они реально захотят играть, они будут землю пахать под собой что бы остаться!

      0
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 23 июня 2016, 23:00

      Предлагай меню. Гамно в соусе . Чтоб гамном не пахло.

      -1
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