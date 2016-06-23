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  • Воронин: «Смолов и Кокорин не проявили себя на Евро из-за ошибки Слуцкого»

Воронин: «Смолов и Кокорин не проявили себя на Евро из-за ошибки Слуцкого»

23 июня 2016, 18:54
11

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин отметил, что невнятное выступление на Евро-2016 его экс-одноклубников Федора Смолова и Александра Кокорина связано с тем, что тренер сборной России Леонид Слуцкий не нашел им правильного применения на поле.

«Смолов и Кокорин провалились на Евро. Я разговаривал и с одним, и с другим. «Смол» отыграл чемпионат России очень здорово, я желал ему удачи. Он очень хотел красиво закрыть этот сезон, как наверняка любой игрок, что в российской сборной, что в украинской. Ведь чемпионаты Европы и мира – это в первую очередь базар. Возможность себя показать и продать в классный клуб. Но не получилось. И это, опять-таки, проблема тренера. Слуцкий должен был видеть и понимать, что нельзя играть все три матча в три нападающих и ничего не менять. Если вспомнить, только на острие или в оттяжке Смолов и Кокорин ярко себя проявляли. На краю они никогда нормально не играли – ни в «Динамо», ни в «Анжи». А Слуцкий поставил обоих туда, где они ничего не могут сделать. Мне кажется, это ошибка тренера. Если хочешь всех поставить, наверное, надо было выбрать другую тактику, схему.

Я, когда увидел состав против Англии, подумал: «Неплохо, молодец, не боится, а выходит и играет в три нападающих». Но это не их позиции, это было видно. Они не могут себя там проявить, как бы ни хотели. Не может Смолов на фланге раскрыть свои качества. Смолов с Мамаевым в «Краснодаре» назабивали вместе около 30-ти голов. Мамаев Смолову сколько передач отдал! Связка работала. Значит, если выпускаешь Смолова, надо думать, как Мамаева тоже встроить в состав. Подавать с фланга – это не работа Смолова или Кокорина. Это Самедов хорошо делает, Жирков, тот же Шатов», – сказал Воронин.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Динамо Смолов Федор Воронин Андрей Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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edw7777
1466700525
Мы все умны задним числом...
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Zly
1466700943
Всем очевидно было, но вот кто-то(М-о) или что-то(травмы ведущих) Лёне мешало сделать так, как было при отборе на ЧЕ
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ск122
1466701406
ну теперь все знаю как нужно было
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Cнег
1466702594
Ворона! Ты совсем от футбола отскочил, великий, прям, футболист. ! Про хохлов своих тараторь в эфире, Россия давно не для тебя и таких как ты...Мы сами разберёмся в нашей дебильной кухне.
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Garrincha58
1466704198
хохол всегда всех обвинял когда сам ничего не мог сделать
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JUVENTINO-666
1466704539
Я тоже считал, что три напов это не даст эффекта, лучше бы выпустили Сашу Самедова с кокориным и дзюбой
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gambler35
1466705929
Да прав вааще то
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Обер-КанцлерЪ
1466708735
Воронин, давай к нам тренером! Вроде голова варит! А Слуцкий никаких ошибок на евро не сделал, потому что у него всего одна задача была - протащить русский паспорт для новичка ЦСКА, и он эту задачу выполнил героически.
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yorgenbarenz
1466708753
Правильно говорит Андрей ! Игрок он был отменный и уважаемый ! Имел удовольствие видеть его в Саранске на кубковом матче. Жара была ! Но Андрей летал по полю,работал за двоих.Во втором заменился,когда счёт Динамо сделало и он,как сейчас помню,подошёл к скамейке,а она вся занята персоналом и игроками.Андрей молча,без рисовки,сел на грунт рядом.Ближайший к нему из персонала спохватился и уступил ему место.Может,Андрей прочитает,что мы тут пишем и я его приветствую и жму руку,как прекрасному мастеру и человеку .Спасибо тебе за яркую игру,Андрей !
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denisrebrikov
1466712858
Кокорин и Смолов не игроки флангов, они центр форварды, что доказывает практика в игре Динамо-Зенит, Урал-Краснодар.. жаль что не проявили себя, да как и вся сборная!
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