Воронин: «Смолов и Кокорин не проявили себя на Евро из-за ошибки Слуцкого»

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин отметил, что невнятное выступление на Евро-2016 его экс-одноклубников Федора Смолова и Александра Кокорина связано с тем, что тренер сборной России Леонид Слуцкий не нашел им правильного применения на поле.

«Смолов и Кокорин провалились на Евро. Я разговаривал и с одним, и с другим. «Смол» отыграл чемпионат России очень здорово, я желал ему удачи. Он очень хотел красиво закрыть этот сезон, как наверняка любой игрок, что в российской сборной, что в украинской. Ведь чемпионаты Европы и мира – это в первую очередь базар. Возможность себя показать и продать в классный клуб. Но не получилось. И это, опять-таки, проблема тренера. Слуцкий должен был видеть и понимать, что нельзя играть все три матча в три нападающих и ничего не менять. Если вспомнить, только на острие или в оттяжке Смолов и Кокорин ярко себя проявляли. На краю они никогда нормально не играли – ни в «Динамо», ни в «Анжи». А Слуцкий поставил обоих туда, где они ничего не могут сделать. Мне кажется, это ошибка тренера. Если хочешь всех поставить, наверное, надо было выбрать другую тактику, схему.

Я, когда увидел состав против Англии, подумал: «Неплохо, молодец, не боится, а выходит и играет в три нападающих». Но это не их позиции, это было видно. Они не могут себя там проявить, как бы ни хотели. Не может Смолов на фланге раскрыть свои качества. Смолов с Мамаевым в «Краснодаре» назабивали вместе около 30-ти голов. Мамаев Смолову сколько передач отдал! Связка работала. Значит, если выпускаешь Смолова, надо думать, как Мамаева тоже встроить в состав. Подавать с фланга – это не работа Смолова или Кокорина. Это Самедов хорошо делает, Жирков, тот же Шатов», – сказал Воронин.