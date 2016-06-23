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Варди подписал с «Лестером» новый четырехлетний контракт

23 июня 2016, 12:32
15

Нападающий «Лестера» Джейми Варди согласовал с клубом новый четырехлетний контракт.

«Мы с Джейми хотим, чтобы это заявление остановило поток слухов о его вероятном уходе из «Лестера».

До завершения Евро-2016 никаких комментариев от игрока и клуба можете не ждать», – сообщается в заявлении «Лестера».

Напомним, по информации СМИ Варди был близок к переходу в «Арсенал», который якобы активировал пункт о выкупе в контракте 29-летнего англичанина. В минувшем сезоне в АПЛ Варди провел 36 поединков, в которых отметился 24-мя голами и шестью результативными передачами.

Источник: ФК «Лестер Сити»
Англия. Премьер-лига Лестер Варди Джейми
Комментарии (15)
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Wayne Rooney 10
1466675106
Молодец. Должен вывести Лестер из группы в ЛЧ.
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Заря
1466676140
Вот это помужицки!
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Lexa_Lexa
1466679007
Красавчик!!! Еще сезончик такой в Лестере отыграет, а потом можно и баблица для Лестера заработать.
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CSKA471
1466679528
Вот это РЕСПЕКТ!!!
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cska-62
1466682148
Алла Пугачёва презентует новую песню о главном: "Я так хочу, чтоб эта СКАЗКА не кончалась, Чтобы она со мной мчалась... в плей-офф ЛЧ!"
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UTKA86
1466683476
Бомбардир все больше становится похоже на ЖЁЛТУЮ ГАЗЕТЕНКУ с такими заголовками на пол-страницы первой. Подписал и согласовал это абсолютно РАЗНЫЕ вещи. Так что ПОЗОР это журналисты вашего сайта, а не футболисты сборной. Вы сами обсасываете всякий бред вроде жен футболистов и что они выкладывают в твитере/фейсбуке, зато о футболе в той же ФНЛ очень краткие сведения. Сорвало часть крыши стадиона Зенита - новость дня, так вы сделайте сюжет о стадионах полный, какой стадион в какой стадии готовности, показывайте нейтральные новости а не только позитив-негатив и статистику. ПОЗОР вам рыбки пера, до акул не доросли еще
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rusti2006
1466689397
Не все продаются
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baltica
1466690941
Ну и дурак!
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RO ST
1466691336
ЭТУ ТЕМУ БУДУТ МУСОЛИСЬ ДО ЗАКРЫТИЯ ТРАНСФ.ОКНА:ТО ОН ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С АРСОМ,ТО НЕТ-ОН СОГЛАСОВЫВАЕТ КОНТРАКТ С ЛЕСТЕРОМ...И Т.Д. И Т.П.
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Wiskey
1466698097
Если останется то будет глупцом!! Он не легенда Лестера..он там пару сезонов провел..если бы он вырос там то тогда да, а так глупо...очень глупо(
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