Варди подписал с «Лестером» новый четырехлетний контракт

Нападающий «Лестера» Джейми Варди согласовал с клубом новый четырехлетний контракт.

«Мы с Джейми хотим, чтобы это заявление остановило поток слухов о его вероятном уходе из «Лестера».

До завершения Евро-2016 никаких комментариев от игрока и клуба можете не ждать», – сообщается в заявлении «Лестера».

Напомним, по информации СМИ Варди был близок к переходу в «Арсенал», который якобы активировал пункт о выкупе в контракте 29-летнего англичанина. В минувшем сезоне в АПЛ Варди провел 36 поединков, в которых отметился 24-мя голами и шестью результативными передачами.