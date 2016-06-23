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    «Амкар» отправился на сбор в Австрию

    В четверг, 23 июня, в австрийском городке Штегерсбах стартует сбор основного состава «Амкара». Подготовка продлится до 3 июля.

    Полный состав игроков, которые отправятся в Австрию, выглядит следующим образом:

    Вратари: Александр Селихов, Дмитрий Хомич.

    Защитники: Иван Черенчиков, Георгий Джикия, Андрей Придюк, Брайн Идову, Николай Зайцев, Давид Хурцидзе, Петар Занев, Александр Милькович.

    Полузащитники: Давид Дзахов, Алихан Шаваев, Сергей Баланович, Януш Гол, Павел Комолов, Роланд Гиголаев, Олег Мищенко, Бранко Йовичич, Михаил Костюков.

    Нападающие: Чума Анене, Александр Салугин.

    Кроме того, еще несколько футболистов присоединятся к команде в ближайшие дни. В рамках сборов у основного состава запланировано проведение трех контрольных матчей: 27 июня – с венгерским клубом «Вашаш», 30 июня – с датским «Копенгагеном», 3 июля – с румынским «Академика Клинчени».

    Источник: ФК «Амкар»

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    23.06.2016 11:30
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