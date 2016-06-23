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    «Эвертон» включается в борьбу за Нани

    Полузащитник «Фенербахче» Нани может начать следующий сезон в английской Премьер-лиге. «Эвертон» готов побороться за хавбека сборной Португалии наравне с «Валенсией» и «Интером». Англичане предлагают 8,5 миллиона евро за 29-летнего футболиста. Именно столько прописано в его контракте с «Фенербахче» в качестве суммы отступных.

    В прошедшем сезоне Нани провел 28 матчей в чемпионате Турции, в которых забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    23.06.2016 10:43
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