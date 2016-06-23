Маурисио: «В Бразилии бегал больше, чем в России»

Полузащитник «Зенита» Маурисио рассказал о начале подготовки к предстоящему сезону, а также о том, как он провел свой отпуск.

– Ноги болят?

– Да! Сильно! Много здесь работы, беговых упражнений. Утром вот сегодня очень долго бегали. Но я думаю, что после отпуска так и нужно. Физически мы еще не готовы, но скоро все будет в порядке.

– Для бразильца бегать без мяча – это наказание?

– Ну, немного, конечно, да. Но в Бразилии мы тоже много бегали. И, если честно, даже больше, чем здесь. Но это нужно. Неделя-две пройдет и будет полегче.

– Расскажите, чем занимались в отпуске?

– Этот отпуск был очень спокойным, потому никаких рисков у меня на этот раз не было. Когда ездил домой в предыдущий раз, сразу после «Терека», то прилетел без контракта. Конечно, погулял с семьей, отдыхал, но все равно постоянно думал, где окажусь. А теперь все правда получилось спокойнее.

– Что для вас на отдыхе главное?

– Главное – встретиться с семьей. Не только с папой и мамой, но и со всеми родственниками.

– Все – это сколько? Человек 50?

– Ха, много, да! Еще важно погулять с ребенком. Один, два или три дня провести только с ним и женой. Погода в Бразилии сейчас плохая, каждый день дождь и ветер, холодно. Так что пляжа не было, но все равно было очень хорошо.