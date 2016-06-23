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    Реднапп готов возглавить сборную России

    Известный английский специалист Харри Реднапп не считает главного тренера сборной России Леонида Слуцкого виноватым в провале на проходящем во Франции Евро-2016.

    – Может быть, есть иные причины? Например, совмещение двух должностей Леонидом Слуцким?

    – Безусловно, ему было очень трудно перестроиться с одной команды на другую. Но я уверен, что, даже если бы Слуцкий был освобожденным тренером, ничего бы не изменилось. Провал сборной России – не вина тренера, он сделал все, что мог.

    – Слуцкий, скорее всего, покинет свой пост. Вы бы рискнули возглавить сборную, если бы пришло предложение от РФС?

    – (Смеется.) Да хоть завтра! Никаких проблем!

    – В России многие считают, что сборной должен руководить не иностранец. А в Англии?

    – Это неважно. Нет никакой разницы, какой паспорт будет у тренера, если у него не будет материала для работы. Растите молодых игроков, развивайте академии, нанимайте хороших детских тренеров, давайте им шанс – тогда вы увидите прогресс.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2016 08:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 23 июня 2016, 13:17

      как мудко решит..того и поставят...даже капелло может расчитывать

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 23 июня 2016, 11:20

      Нашим игрокам только Хрю не хватает-Рома до сих пор от его тренинга в форму войти не может!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 23 июня 2016, 11:02

      Спасибо, как нибудь обойдёмся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 23 июня 2016, 10:40

      Нашей сборной может помочь только один тренер. Старик Хотабыч. А в помошники ему Волька ибн Алеша.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +31

      Васятка 23 июня 2016, 10:20

      да хоть господь Бог будет возглавлять!- результат не изменится. Нет мотивации для хорошей игры, для хорошей работы. на кой вламываться, если и так все в шоколаде?

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 июня 2016, 10:00

      Согласен возглавить сборную России хоть сейчас, а предложи оплатить
      его работу по результатам, сразу откажется.

      3
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 23 июня 2016, 09:54

      Весь мир видит, что делать, кроме наших чинуш. Хотя они тоже это видят, но неуемная жадность, не дает направить деньги на развитие футбола.

      6
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      Рейтинг: +238

      Громит > sochi-2013 23 июня 2016, 11:28

      Денег нет, держитесь там)))

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 23 июня 2016, 09:31

      Рецепт правильный дал.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 июня 2016, 09:24

      Да все они готовы)понятно дело

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 июня 2016, 09:15

      Все верно.

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