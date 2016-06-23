Конте: «Ирландии хотела пройти дальше и была вознаграждена»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте отметил настрой, с которым в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 вышла сборная Ирландии.

«Я доволен самоотдачей футболистов, которые реже выходят на поле, и команды в целом. Матч тяжелый, много силовой борьбы, отскоков, единоборств, передач в борьбу. Должен поздравить соперников, они хорошо поработали, были заряжены.

Сборная Ирландии очень хотела пройти дальше и была вознаграждена. Против нас вышли игроки, которые проводили главный матч в жизни. Встреча была очень напряженной, я сам играл в футбол и помню, каково выступать в таких матчах.

Что касается следующего соперника, то занять первое место в группе и попасть на Испанию – довольно странно. Победитель нашей пары затем, возможно, сыграет с Германией, а потом с Францией. Путь в финал не самый простой, но уж какой есть.

Не думаю, что сегодня мы заслуживали поражение. Ничья была бы справедливым исходом – с учетом того, сколько моментов мы создали», – сказал Конте.

В 1/8 финала Евро-2017 сборной Италии предстоит встретиться с Испанией. Матч состоится 27 июня в 19:00 по московскому времени.