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    Конте: «Ирландии хотела пройти дальше и была вознаграждена»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте отметил настрой, с которым в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 вышла сборная Ирландии.

    «Я доволен самоотдачей футболистов, которые реже выходят на поле, и команды в целом. Матч тяжелый, много силовой борьбы, отскоков, единоборств, передач в борьбу. Должен поздравить соперников, они хорошо поработали, были заряжены.

    Сборная Ирландии очень хотела пройти дальше и была вознаграждена. Против нас вышли игроки, которые проводили главный матч в жизни. Встреча была очень напряженной, я сам играл в футбол и помню, каково выступать в таких матчах.

    Что касается следующего соперника, то занять первое место в группе и попасть на Испанию – довольно странно. Победитель нашей пары затем, возможно, сыграет с Германией, а потом с Францией. Путь в финал не самый простой, но уж какой есть.

    Не думаю, что сегодня мы заслуживали поражение. Ничья была бы справедливым исходом – с учетом того, сколько моментов мы создали», – сказал Конте.

    В 1/8 финала Евро-2017 сборной Италии предстоит встретиться с Испанией. Матч состоится 27 июня в 19:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    23.06.2016 07:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 23 июня 2016, 15:05

      Не говори, Антонио..
      "Довольно странно" - это очень мягко.. Так же мягко, как головы кретинов из УЕФА, которые все это замутили..

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