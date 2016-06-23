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    Ибрагимович провел последний матч за сборную Швеции

    Матч 3-го тура группового этапа Евро-2016 между сборными Швеции и Бельгии (0:1) стал последним для шведского нападающего Златана Ибрагимовича в форме национальной команды.

    Напомним, ранее форвард заявил, что уйдет из сборной по окончании чемпионата Европы во Франции. Шведы же не смогли преодолеть групповой этап, набрав в группе Е одно очко.

    За сборную Швеции Ибрагимович выступал с 2001 года и за это время провел 116 матчей, в которых забил 62 гола.

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    Источник: Twitter

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    23.06.2016 00:46
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 июня 2016, 11:11

      Жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 23 июня 2016, 10:15

      Бесславный конец, великого странника . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 июня 2016, 09:37

      Один в поле не воин

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 23 июня 2016, 10:34

      Один в поле воин, если он знает, что он один.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 23 июня 2016, 15:08

      )))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      AR!$tOCRAt 23 июня 2016, 07:49

      :-(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 23 июня 2016, 07:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Проститутка ушла на пенсию!

      -4
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      Рейтинг: +170

      Максим2310 > Apocalypse 23 июня 2016, 09:31

      история твоей мамаши не интересна

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Максим2310 23 июня 2016, 09:36

      +

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Максим2310 23 июня 2016, 20:09

      Мне не интересен твой монолог с 3-м лицом. Мне-то зачем это пишешь?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 23 июня 2016, 03:35

      Пока!

      1
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