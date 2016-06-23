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    Семин: «Готов возглавить сборную России»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что готов снова возглавить национальную команду. Напомним, Семин тренировал российскую сборную в 2005 году.

    – Готов ли я сам возглавить сборную, если поступить такое предложение? Готов. И отношусь к такой возможности хорошо.

    – Прошлый опыт как-то учете?

    – Учту. Он очень важный – ни одной игры тогда мы не проиграли. А говорить о том, можно ли с нынешним составом добиваться большего, рано. Когда будут предложения, тогда и поговорим.

    – Иностранные тренеры в сборной нужны?

    – Это давно перевернутая страница. Потому что продолжения после первого успеха не последовало.

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    Источник: «Советский спорт»

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    23.06.2016 00:37
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 23 июня 2016, 11:34

      Все помнят успехи на Евро-2008 и Гуся,но почти все уже забыли,что именно Юрий Палыч в 2005 году обновил состав сборной,выполнив самую черновую и неблагодарную работу! Желаю ему второго пришествия в сборную более долгого и гораздо более удачного!

      2
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      Рейтинг: +11

      Dmy 23 июня 2016, 09:58

      Карпин тоже готовь, да и я не откажусь. всем нужны деньги

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2016, 09:57

      Веди нас,Маугли !

      0
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 23 июня 2016, 09:54

      Лучши уж он..чем шашлычник..

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 июня 2016, 09:31

      Я тоже готов возглавить.А то денег катострофически не хватает

      3
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      Рейтинг: +39

      SSodnek 23 июня 2016, 09:13

      Блин, вроде не первое апреля, может оттого даже улыбаться не хочется. Несколько раздражают такие заявления. Помните, как Швейк во главе колонны марширующих с инвалидного кресла патриотично призывал всех на фронт, типа порвать врагов.

      1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 23 июня 2016, 08:55

      А что эта за хрень такая ,захотел и стал тренером?
      Пора вводить тестирование на знание всех мировых новинок в футболе,ездить на семинары,учиться быть тренером....а набравшись знаний и команду подбирать согласно современным требованиям!
      Сборная -это не проходной двор....
      А вакансию можно заполнить временно и ВРИО.
      Ах да,не забудьте Мудько отправить в Питер ,в ПТУ ,к истокам))))

      4
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > alex1951 23 июня 2016, 09:07

      Леня наездил.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 июня 2016, 08:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Решил подзаработать деньжат. Кому он нужен, совсем не соображает,
      старый козёл. Сиди во дворе и играй в домино.

      -4
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > vladimir-7 23 июня 2016, 09:08

      Ты то конечно молодой

      2
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 23 июня 2016, 08:42

      Ребята, у меня большая радость, сегодня утром мой сын вернулся из Армии!!! Отслужил В Чите , это от нас почти 6000 км. Почти 4 суток на поезде ехали. Если б вы знали как я счастлив! Желаю всем такой радости, у кого дети на службе!!!

      12
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 23 июня 2016, 08:33

      да не в тренере дело. надо на время забыть о результате и набрать молодую команду. хуже этих игроков они не сыграют.

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