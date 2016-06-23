Семин: «Готов возглавить сборную России»

Все помнят успехи на Евро-2008 и Гуся,но почти все уже забыли,что именно Юрий Палыч в 2005 году обновил состав сборной,выполнив самую черновую и неблагодарную работу! Желаю ему второго пришествия в сборную более долгого и гораздо более удачного!
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что готов снова возглавить национальную команду. Напомним, Семин тренировал российскую сборную в 2005 году.
– Готов ли я сам возглавить сборную, если поступить такое предложение? Готов. И отношусь к такой возможности хорошо.
– Прошлый опыт как-то учете?
– Учту. Он очень важный – ни одной игры тогда мы не проиграли. А говорить о том, можно ли с нынешним составом добиваться большего, рано. Когда будут предложения, тогда и поговорим.
– Иностранные тренеры в сборной нужны?
– Это давно перевернутая страница. Потому что продолжения после первого успеха не последовало.
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