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    Евро-2016. Италия экспериментальным составом уступила Ирландии

    В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Ирландии добилась победы над Италией – 1:0. Три очка ирландцам принес точный удар Робби Брэди.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа E. 3-й тур

    Италия – Ирландия – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Брэди, 85.

    Италия: Сиригу, Барцальи, Бонуччи, Огбонна, Мотта, Флоренци, Стураро, Де Шильо (Эль-Шаарави, 81), Бернардески (Дармиан, 60), Дзадза, Иммобиле (Инсинье, 75).

    Ирландия: Рэндольф, Коулмен, Кио, Даффи, Уорд, МакКарти (Хулахан, 77), МакКлин, Брэди, Хендрик, Мерфи (МакГиди, 70), Лонг (Куинн, 89).

    Предупреждения: Сиригу, 39; Барцальи, 79; Инсинье, 90 – Лонг, 39.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 23:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      Никита Владимирович 23 июня 2016, 09:25

      21 век... один продажный футбол

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 июня 2016, 01:36

      Не подумал, что итальянцы будут экспериментировать. Ставил бы на ирландцев.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 23 июня 2016, 00:12

      ...слили
      ...им уже ничего не было нужно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 23 июня 2016, 00:07

      что то тут мухлюют

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 июня 2016, 00:05

      Ирландия, Исландия, С.Ирландия, Уэльс, Англия- это ладно ---- все вышли из группы как это возможно?

      0
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