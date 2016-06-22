Пике отказался от своего жеста во время исполнения гимна

Защитник сборной Испании Жерар Пике не выражал мнение о национальной команде, показывая средний палец во время исполнения национального гимна перед матчем с командой Хорватии.

«Все эти разговоры кажутся мне идиотскими. Если я здесь, значит, горжусь нашей командой, семьей. Я не выражал неуважения по отношению к гимну. Я также никогда не выражал неуважения к стране или национальной сборной», – заявил Пике.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Евро-2016 Хорватия – Испания завершился со счетом 2:1.