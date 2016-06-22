Скрипченко: «В ближайшее время «Урал» пополнят новые футболисты»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко рассказал о подготовке екатеринбургской команды к новому сезону.

– Каковы ближайшие планы?

– Сейчас с учетом того, что появляются новые ребята у нас в команде, и еще наверняка будет усиление по некоторым позициям, самое главное этих новых игроков внедрить в коллектив, в ту игру, которая была поставлена в прошлом сезоне, наладить взаимопонимание между партнерами и понимание тех тренерских требований, которые мы будем предъявлять. Сейчас этим и занимаемся. Это касается и командной тактики и каких-то отдельных групп футболистов – работа с защитой, работа с полузащитой, ну и очень важна отработка завершающей фазы в работе с нападающими.

– Есть ли определенность относительно основного состава?

– По стартовому составу пока рано еще определяться. Если говорить о тех, кто появится в команде, то в этом вопросе ведется работа. На сегодняшний день к нам присоединился центральный защитник из Сербии Радован Панков, а в ближайшее время появятся и другие новые люди.

– Приходится ли вам корректировать тренировочный процесс с учетом погодных условий? Все-таки в последнее время стоит достаточно жаркая погода.

– Думаю, что погодные условия не должны нам мешать и заставлять корректировать тренировочный процесс. Время тренировок, я считаю, удобное для того, чтобы ребята выполняли весь объем запланированной работы.

– Видите ли энтузиазм на лицах своих подопечных во время тренировок?

– Безусловно, ребята тоже соскучились. У них так же, как и у нас, тренеров: после 10-12 дней отдыха появляется желание заниматься активной деятельностью. С этим прицелом ребятам и были розданы индивидуальные задания. Поэтому сейчас они с горящими глазами и с хорошим настроением работают.