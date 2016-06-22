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  • Скрипченко: «В ближайшее время «Урал» пополнят новые футболисты»

Скрипченко: «В ближайшее время «Урал» пополнят новые футболисты»

22 июня 2016, 11:40
1

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко рассказал о подготовке екатеринбургской команды к новому сезону.

– Каковы ближайшие планы?

– Сейчас с учетом того, что появляются новые ребята у нас в команде, и еще наверняка будет усиление по некоторым позициям, самое главное этих новых игроков внедрить в коллектив, в ту игру, которая была поставлена в прошлом сезоне, наладить взаимопонимание между партнерами и понимание тех тренерских требований, которые мы будем предъявлять. Сейчас этим и занимаемся. Это касается и командной тактики и каких-то отдельных групп футболистов – работа с защитой, работа с полузащитой, ну и очень важна отработка завершающей фазы в работе с нападающими.

– Есть ли определенность относительно основного состава?

– По стартовому составу пока рано еще определяться. Если говорить о тех, кто появится в команде, то в этом вопросе ведется работа. На сегодняшний день к нам присоединился центральный защитник из Сербии Радован Панков, а в ближайшее время появятся и другие новые люди.

– Приходится ли вам корректировать тренировочный процесс с учетом погодных условий? Все-таки в последнее время стоит достаточно жаркая погода.

– Думаю, что погодные условия не должны нам мешать и заставлять корректировать тренировочный процесс. Время тренировок, я считаю, удобное для того, чтобы ребята выполняли весь объем запланированной работы.

– Видите ли энтузиазм на лицах своих подопечных во время тренировок?

– Безусловно, ребята тоже соскучились. У них так же, как и у нас, тренеров: после 10-12 дней отдыха появляется желание заниматься активной деятельностью. С этим прицелом ребятам и были розданы индивидуальные задания. Поэтому сейчас они с горящими глазами и с хорошим настроением работают.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Скрипченко Вадим
Комментарии (1)
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Alek7183
1466689168
Ждём усиления, очень многие ушли.
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