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    Скрипченко: «В ближайшее время «Урал» пополнят новые футболисты»

    Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко рассказал о подготовке екатеринбургской команды к новому сезону.

    – Каковы ближайшие планы?

    – Сейчас с учетом того, что появляются новые ребята у нас в команде, и еще наверняка будет усиление по некоторым позициям, самое главное этих новых игроков внедрить в коллектив, в ту игру, которая была поставлена в прошлом сезоне, наладить взаимопонимание между партнерами и понимание тех тренерских требований, которые мы будем предъявлять. Сейчас этим и занимаемся. Это касается и командной тактики и каких-то отдельных групп футболистов – работа с защитой, работа с полузащитой, ну и очень важна отработка завершающей фазы в работе с нападающими.

    – Есть ли определенность относительно основного состава?

    – По стартовому составу пока рано еще определяться. Если говорить о тех, кто появится в команде, то в этом вопросе ведется работа. На сегодняшний день к нам присоединился центральный защитник из Сербии Радован Панков, а в ближайшее время появятся и другие новые люди.

    – Приходится ли вам корректировать тренировочный процесс с учетом погодных условий? Все-таки в последнее время стоит достаточно жаркая погода.

    – Думаю, что погодные условия не должны нам мешать и заставлять корректировать тренировочный процесс. Время тренировок, я считаю, удобное для того, чтобы ребята выполняли весь объем запланированной работы.

    – Видите ли энтузиазм на лицах своих подопечных во время тренировок?

    – Безусловно, ребята тоже соскучились. У них так же, как и у нас, тренеров: после 10-12 дней отдыха появляется желание заниматься активной деятельностью. С этим прицелом ребятам и были розданы индивидуальные задания. Поэтому сейчас они с горящими глазами и с хорошим настроением работают.

    Источник: ФК «Урал»

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    22.06.2016 11:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 23 июня 2016, 16:39

      Ждём усиления, очень многие ушли.

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