Бельгия сойдется в борьбе со Швецией

Сегодня вечером состоится заключительный матч группового этапа чемпионата Европы между сборными Швеции и Бельгии.

Подопечные Марка Вилмотса, потерпев поражение в первом туре от итальянцев, сумели реабилитироваться и выиграть у Ирландии, чем существенно увеличили свои шансы на участие в 1/8 финала турнира. Для выхода в следующую стадию Евро-2016 бельгийцам нужно добывать как минимум одно очко.

Для шведов же дела обстоят куда хуже. В их активе еще нет ни одной победы, а их лидер Златан Ибрагимович за два матча не нанес в створ ворот соперника ни одного удара. Для преодоления группового этапа команде Эрика Хамрена необходимо побеждать.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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