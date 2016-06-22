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    Исландия и Австрия проведут заключительный матч группы F

    В среду состоится матч группового этапа Евро-2016, в котором сойдутся в борьбе команды Исландии и Австрии. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Исландцы до старта чемпионата Европы представлялись многим болельщикам явными аутсайдерами турнира, однако на данный момент сборная не проиграла еще ни одной встречи и претендует на выход в плей-офф. Австрийцы же еще не почувствовали вкус побед, и чтобы выйти в 1/8 финала соревнований им необходимо сегодня выигрывать.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 18:04
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