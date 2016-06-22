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    Португалия постарается одержать первую победу на Евро-2016 в игре с Венгрией

    22 июня пройдет поединок группового этапа чемпионата Европы-2016, в котором сыграют сборные Венгрии и Португалии. Первые выступают на турнире выше всяких похвал и на данный момент располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы F. Португальцы же пока не могут порадовать своих болельщиков победами, а их лидер Криштиану Роналду не забил во Франции еще ни одного мяча.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 18:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 22 июня 2016, 10:06

      Криштиану пора тебе какую нибудь шнягу забить,а то Месси забил шикарный гол!Аргентина в финале,а Криштиану может домой скоро поехать!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      forward163 22 июня 2016, 09:46

      новость бомба... а так не ясно что португалия будет играть на победу?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 22 июня 2016, 09:33

      Но, дадут ли Венгры одержать первую победу? - вот в чём вопрос))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 22 июня 2016, 09:25

      Пусть проиграют

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      nekakvse 22 июня 2016, 08:57

      Есть куча бесплатных трансляций. Люди берегите деньги от мошенников!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      Топс 22 июня 2016, 08:54

      Бесплатные видео сделайте

      1
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