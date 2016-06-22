«Реал» намерен предложить Бэйлу семилетний контракт

«Реал» в ближайшее время намерен предложить новый долгосрочный контракт полузащитник Гарету Бэйлу. Отмечается, что в клубе довольны игрой 26-летнего футболиста на чемпионате Европы во Франции, где он забил три гола в трех матчах.

Руководство мадридцев намерено подписать с валлийцем новое соглашение сроком на семь лет, чтобы снизить интерес к нему со стороны английских клубов.

Действующее соглашение Бэйла с «Реалом» рассчитано до лета 2019 года, а его рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро.

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