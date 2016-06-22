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    Рамос: «Пенальти может промазать только тот, кто их бьет»

    Защитник сборной Испании Серхио Рамос подчеркнул, что не смог реализовать пенальти в матче с командой Хорватии из-за Луки Модрича, который подсказал Даниэлю Субашичу, куда будет бить его одноклубник из «Реала».

    «Модрич сказал ему не дергаться и отбивать справа. Он прекрасно меня знает. Мы тренируемся вместе каждый день. Вратарь ждал до конца, а я в последний момент передумал, куда буду бить.

    Пенальти может промазать только тот, кто их бьет. Надеюсь, этот промах в итоге не окажется роковым. Предпочитаю промазать пенальти на групповом этапе, а не в полуфинале или в одной восьмой», – отметил Рамос.

    Источник: УЕФА

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    22.06.2016 06:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +806

      тигрик 22 июня 2016, 13:47

      Модрич передал,а Срна сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 июня 2016, 10:14

      Боится стать Гризманном на последнем финале ЛЧ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      sashamsh2013 22 июня 2016, 08:38

      Модрич подсказал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > sashamsh2013 22 июня 2016, 10:13

      я тоже засомневался...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ЖОРРО 22 июня 2016, 14:26

      Да, Лука с лавки по беспроволочному Срна-телефону.

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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ШарКий вояж в ТуЛузу 26 июня 2016, 01:40

      Вы правы...даже не знал что у них там так всё отлажено))

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