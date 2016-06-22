Рамос: «Пенальти может промазать только тот, кто их бьет»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос подчеркнул, что не смог реализовать пенальти в матче с командой Хорватии из-за Луки Модрича, который подсказал Даниэлю Субашичу, куда будет бить его одноклубник из «Реала».

«Модрич сказал ему не дергаться и отбивать справа. Он прекрасно меня знает. Мы тренируемся вместе каждый день. Вратарь ждал до конца, а я в последний момент передумал, куда буду бить.

Пенальти может промазать только тот, кто их бьет. Надеюсь, этот промах в итоге не окажется роковым. Предпочитаю промазать пенальти на групповом этапе, а не в полуфинале или в одной восьмой», – отметил Рамос.