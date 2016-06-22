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    Кубок Америки-2016. Аргентина разгромила США и вышла в финал

    В полуфинальном матче Кубка Америки сборная Аргентины забила четыре безответных мяча в ворота команды США. В составе победителей дубль оформил Гонсало Игуаин. По одному забитому мячу на свой счет записали Эсекьель Лавесси и Лионель Месси. В активе капитана аргентинцев также две результативные передачи.

    В финале турнира подопечные Херардо Мартино сыграют с победителем пары КолумбияЧили.

    Кубок Америки-2016. 1/2 финала

    США – Аргентина – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Лавесси, 3; 0:2 – Месси, 32; 0:3 – Игуаин, 50; 0:4 – Игуаин, 86.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 06:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 июня 2016, 08:16

      Аргентина - молодцы! Катком катят по соперникам. В финале встретятся скорее всего с Чили.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 22 июня 2016, 07:43

      Аргентина разыгралась - теперь ее не остановить.

      1
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      Рейтинг: +24

      forward163 22 июня 2016, 07:30

      Предсказуемо. Месси нужен трофей и он за ним идет.

      1
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