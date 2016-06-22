Кубок Америки-2016. Аргентина разгромила США и вышла в финал

Аргентина - молодцы! Катком катят по соперникам. В финале встретятся скорее всего с Чили.
В полуфинальном матче Кубка Америки сборная Аргентины забила четыре безответных мяча в ворота команды США. В составе победителей дубль оформил Гонсало Игуаин. По одному забитому мячу на свой счет записали Эсекьель Лавесси и Лионель Месси. В активе капитана аргентинцев также две результативные передачи.
В финале турнира подопечные Херардо Мартино сыграют с победителем пары Колумбия – Чили.
Кубок Америки-2016. 1/2 финала
Голы: 0:1 – Лавесси, 3; 0:2 – Месси, 32; 0:3 – Игуаин, 50; 0:4 – Игуаин, 86.
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