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    Евро-2016. Хорватия обыграла Испанию и вышла в плей-офф с первого места

    Сборная Хорватии обыграла Испанию в последнем туре группового этапа Евро-2016. На гол Альваро Мораты «шашечные» ответили точными ударами Николы Калинича и Ивана Перишича.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа D. 3-й тур

    Хорватия – Испания – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мората, 7; 1:1 – Калинич, 45; 2:1 – Перишич, 87.

    Хорватия: Субашич, Врсалько, Едвай, Чорлука, Срна, Перишич (Крамарич, 90), Рог (Ковачич, 82), Бадель, Ракитич, Калинич, Пьяца (Чоп, 90).

    Испнаия: Де Хеа, Хуанфран, Рамос, Пике, Бускетс, Иньеста, Альба, Фабрегас (Алькантара, 84), Силва, Мората (Адурис, 67), Нолито (Сориано, 60).

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 23:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 июня 2016, 00:19

      Круто!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 июня 2016, 00:17

      Молодчики!

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 июня 2016, 00:10

      Красавцы Хорваты !На вас приятно смотреть !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 22 июня 2016, 00:06

      Молодцыыыы Хорваты! Вторым составом обыграли действующих ЧЕ! Учитесь, игроки сборной России: выпустить молодежку из ДЗ!!!! Ну а в 1/8 удачи Конте и КО!

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > карасевщина 22 июня 2016, 00:39

      я не на их месте...я на своем
      а если футболист не хочет играть, то в сборной ему делать нечего

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > карасевщина 22 июня 2016, 00:47

      и почему "пацаны", которых в Европе почти никто не знает выходят и рвут за свою страну, а другие (про кого понятно...) даже за мячиком трусцой бегут, когда твоего кипера в одиночку расстреливают...

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > карасевщина 22 июня 2016, 00:52

      помнишь, что Ферги с Бексом сделал, когда он возносил себя и ставил выше команды? бутсой бровь рассек...только так будет дисциплина и нормальная игра. А так: ну вышли покатать мячик, ну проиграем...нам же ничего за это не будет, а бабки при себе иметь будем. Вот так вот...

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 июня 2016, 00:05

      Хорваты красавцы!!! Давно пора им Евро выиграть!!!

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > KARAT777 22 июня 2016, 00:46

      У них сетка лёгкая,так что шансы есть до финала дойти точно!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 июня 2016, 23:54

      Фантастика!Молодцы Хорваты!Удачи им в плей офф!Надеюсь "красная фурия" пройдёт "скуадру адзурру"...в любом случае,в понедельник будет заруба)))

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > ЖОРРО 22 июня 2016, 00:45

      сорян, но Испания уже поднадоела...итак два Евро подряд взяли, пора и другим командам взять этот трофей

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > ЖОРРО 22 июня 2016, 00:48

      я против Ла Фурии ничего не имею, не пойми меня неправильно

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      Рейтинг: +50

      roskaz > ЖОРРО 22 июня 2016, 05:37

      Для испанцев итальянцы самый неудобный и принципиальный соперник. Интересно будет посмотреть кто в этом противостоянии одержит верх.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > iron_Savior 22 июня 2016, 10:18

      не вопрос))Новый чемпион это всегда интересно)

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > roskaz 22 июня 2016, 10:19

      Были в финале,а теперь в 1/8....да уж)

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