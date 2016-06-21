Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «Из Головина ничего не получится»

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал слова Александра Головина, который заявил, что ему не стыдно за выступление команды на Евро-2016.

    «Выступление нашей сборной – не то, что стыдно. Это ни в какие рамки. Все болельщики ехали, конечно, с такой надеждой, что из этой группы мы выйдем и будем наслаждаться праздником футбола.

    Такие ответы молодого игрока…думаю, из него ничего не получится. Он не понимает, где он находится и как он должен отвечать. Он должен был закрыться, чтобы его никто не видел, извиниться за такую безобразную игру.

    У каждого должна быть высокая степень ответственности, тогда у нас будет правильное и адекватное отношение», – сказал Газзаев.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 22:11
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +38

      Jackman 22 июня 2016, 08:16

      Яркий пример, когда поведение в жизни, может влиять на его дальнейшую судьбу. Возможно, позже он пожалеет о таких словах. Либо у них после матча был какой-то мотиватор, который им внушил идею о том, что всё в порядке ребята, ничего страшного не произошло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 22 июня 2016, 04:11

      Что то Дзюба пропал куда то, не видать его комментариев))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 22 июня 2016, 01:55

      Головина спровоцировали недобросовестные журналюги, об этом сам же Бомбардир и пишет. А вообще тут вопрос профессионализма. Футболисты этого профессионализма не показали, не показали и журналисты докопываясь к самому молодому игроку с вопросом "вам стыдно?". Более опытные вообще просочились мимо, а Шатов так еще и послал подальше и правильно сделал. Легче бы стало что он скажет стыдно или нет? Лучше бы написали как наш футбол дошел до такого состояния, где наши чемпионы из молодежки и юношеских сборных? Где воспитанники своих школ? Как вообще будем готовиться к ЧМ-2018? Спросили бы у Мутко и поведали нам. Проще, конечно, приехать в аэропорт задать пару провокационных вопросов, тиснуть свою заметочку и получить денежки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 22 июня 2016, 00:03

      золотые слова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 21 июня 2016, 23:37

      Правильно Газзаев говорит!!!!головин,мамаев,да им пох на страну,они бабки заработали уже.И тренер наш дурень что его взял,щенка из цска!Такой конченоу сборной не видел я за всю жизнь!!!Вот это поколение.....походу через связи в сборную и по блату попадают....

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1847

      mahan > карасевщина 22 июня 2016, 08:14

      Так и вали из страны чмошник вместе с мамаевым

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 21 июня 2016, 23:21

      А че Дзюбы или Кокорина что-то вышло, атакующих игроков нет вообще. Приходится березам решающие голы забивать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 21 июня 2016, 23:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да тебе старый лишь бы ляпнуть)) спровоцировали молодого парня, и теперь будете ненужную жеванину пускать, чтобы на вас пердунов типа Ловчева обратили внимание. Сам свою же Аланию как Сатурн потопил и в ус не дует, бабулички только считает. Жаль, был другого мнения, теперь пиарится за счет молодого несмышлённого парня. Пердун ты старый!

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      Sshhh... > Пчела 672 21 июня 2016, 23:34

      Серафимыч нормальный мужик, не звизди. Он хоть как-то детские турниры поддерживает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > Пчела 672 22 июня 2016, 00:17

      Ты наверно такой же как и Головин!Как у тебя язык поворачивается такое про Газаева говорить!Человек дал объективную оценку этому высказыванию и все сказал по делу!Не забудь,что Газаев выйграл с ЦСКА Кубок УЕФА!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Женёк1801 > карасевщина 22 июня 2016, 00:52

      Хочу напомнить, что ЦСКА вынес неслабую Бенфику, неслабый (по тем временам)Оссер и в финале Спортинг в Лиссабоне. По котировкам Бенфика и Спортинг были фаворитами турнира. Разговоры о том, что чемпионат Португалии был тогда не торт, не проканают - за год до этого Порту взял ЛЧ, а ещё ранее УЕФА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 июня 2016, 23:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Иди нах Газзаев! Вы че суки! Головин норм чел!

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > _Kesh_Suntar_ 22 июня 2016, 00:00

      Конечно норм,не стыда не совести

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июня 2016, 23:03

      Хорошо конюшню прочесал-по делу-слишком длинный и поганый язык.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      dunya24 21 июня 2016, 23:03

      Стыдно за такую сборную!!!ждешь ждешь эти тирниры и все одно и тоже разачерование )) и всем похх делаем лимит капусту эти уебки гребут )) нужна полная реформа но походу она никаму невыгодна всех все устраивает все миллионеры

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11