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    Таски может стать игроком «Фиорентины»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски вызвал интерес со стороны «Фиорентины». По информации источника, на трансфере 29-летнего футболиста настаивает спортивный директор «фиалок» Панталео Корвино. Кроме «Фиорентины», в услугах футболиста заинтересован «Трабзонспор».

    По данным Transfermarkt, стоимость Таски составляет 5 миллионов евро. Вторую часть нынешнего сезона защитник провел в аренде в «Баварии», где принял участие в трех матчах Бундеслиги.

    Источник: Calciomercato

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    21.06.2016 12:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 21 июня 2016, 17:51

      А чего не Барселоны? в Баварию уже съездил,надо идти на повышение!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июня 2016, 13:10

      Да уж хоть кому нибудь продайте.

      0
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      Рейтинг: +171

      Мы Русские > cпартак 1922 21 июня 2016, 22:01

      Кутепов лучше смотрелся. Причем прилично лучше. Первый Пас у Таски - нулевой, игра головой - нулевая, скорости нету. Чем он лучше? Чуть опытнее разве.

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