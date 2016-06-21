Таски может стать игроком «Фиорентины»

Защитник «Спартака» Сердар Таски вызвал интерес со стороны «Фиорентины». По информации источника, на трансфере 29-летнего футболиста настаивает спортивный директор «фиалок» Панталео Корвино. Кроме «Фиорентины», в услугах футболиста заинтересован «Трабзонспор».

По данным Transfermarkt, стоимость Таски составляет 5 миллионов евро. Вторую часть нынешнего сезона защитник провел в аренде в «Баварии», где принял участие в трех матчах Бундеслиги.