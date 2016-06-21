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    Дель Боске: «Имейте в виду, Хорватия – пока одна из лучших команд турнира»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился ожиданиями в преддверии матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Хорватии.

    «Я не знаю, стоит ли сейчас менять игроков. Футболисты вошли в определенный ритм, и перемены могут быть контрпродуктивными. Андрес Иньеста проделывает отличную работу впереди. Он в великолепной форме.

    Лука Модрич – один из лучших игроков Хорватии, он прекрасно играл за «Реал». Если говорить в целом, то Хорватия – хорошо организованная команда. Мы собираемся попытаться обыграть их и выставим тех 11 игроков, кто, по нашему мнению, лучше готов на сегодняшний день.

    Имейте в виду, Хорватия – пока одна из лучших команд на этом турнире», – сказал Дель Боске.

    Матч Хорватия – Испания состоится во вторник, 21 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    21.06.2016 05:35
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