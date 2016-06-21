Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ходжсон: «Второе место не приговор. Мы не могли добиться большего»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон подвел итоги выступления своих подопечных на групповом этапе Евро-2016. Англичане финишировали вторыми и теперь сыграют в 1/8 финала со второй командой из группы F, где выступают Португалия, Венгрия, Исландия и Австрия.

    «Это еще не приговор. Мы не могли добиться большего, ведь в матче со Словакией и так доминировали от начала до конца. У нас было очень много моментов, и однажды мы воспользуемся ими. Я не могу критиковать игроков после их усилий и их труда.

    Все три наших матча представляли собой противостояние атаки и обороны, и я бы никогда не подумал, что увижу, как Англия доминирует во всех трех играх. А мы это сделали», – сказал Ходжсон.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 02:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 21 июня 2016, 03:13

      С такой командой да...Но вы выщли в плей офф.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11